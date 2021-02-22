اخبار الخليج

العربية: انسحاب الميليشيات من ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية بعد ترويع المواطنين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: انسحاب الميليشيات من ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية بعد ترويع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، انسحاب الميليشيات من ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية بعد ترويع المواطنين.

وقبلها ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مدينة طرابلس الليبية تشهد اشتباكات مسلحة بين ميليشيات على خلفية محاولة اغتيال وزير الداخلية الليبى فتحي باشاغا.

وتضاربت الأنباء في العاصمة الليبية طرابلس حول مدى صحة تعرض وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة مجهولين، وذلك بعد إعلان جهاز دعم الاستقرار التابع للسراج أن باشاغا لم يتعرض لأى محاولة اغتيال في منطقة جنزور.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الأحد، عن تفاصيل حادثة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الأحد في طرابلس.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا