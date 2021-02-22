شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 355 ألفا و 56 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4340 حالة، في حين يرقد 935 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 309 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13197 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.