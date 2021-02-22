شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى بليبيا يطالب بتحقيق شفاف بحادث باشاغا ويدعو لحصر السلاح بيد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان يان كوبيش المبعوث الأممي في ليبيا، الحادث الأمني الذي تعرض له وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وطالب المبعوث الأممي في ليبيا بتحقيق شفاف في حادث فتحى باشاغا وندعو لحصر السلاح بيد الدولة.

وتضاربت الأنباء في العاصمة الليبية طرابلس حول مدى صحة تعرض وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة مجهولين، وذلك بعد إعلان جهاز دعم الاستقرار التابع للسراج أن باشاغا لم يتعرض لأى محاولة اغتيال في منطقة جنزور.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الأحد، عن تفاصيل حادثة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الأحد في طرابلس.