شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو عن توريد لقاح كورونا لدمشق: كانت روسيا وستظل تساعد سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف على تقارير إعلامية حول إمكانية توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا إلى سوريا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: كانت روسيا وستظل تساعد سوريا، دون أن يخوض في تفاصيل الموضوع.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة لا تخفي نيتها في دعم أوكرانيا لبناء قدراتها الهجومية على الرغم من أنه لا يوجد أي تهديد على كييف.

وقال بيسكوف -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إن "الولايات المتحدة لا تخفي عزمها الثابت على تقديم مساعدة شاملة لأوكرانيا في تعزيز إمكاناتها الهجومية وقدراتها العسكرية ومثل هذه المساعدة من أمريكا تصل إلى أوكرانيا".