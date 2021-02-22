شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط مع تحسن أسعار الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير النفط العراقي اليوم الأحد إن العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام الذي كان يستهدف تعزيز إيراداته بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه.

وقال إحسان عبد الجبار "مع بداية السنة الحالية و الاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم".

وتم تداول خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل في الآونة الأخيرة.