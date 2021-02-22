شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى: سنقوم بدعم الحكومة إذا التزمت بالمهام الموكلة إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، إنه طالب بعقد جلسة منح الثقة في سرت وسيتم ذلك بعد تشكيل الحكومة الليبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبى، أن تغيير اللائحة الداخلية يتم فقط في المقر الرئيسي لمجلس النواب ووفق الدستور، موضحا أن قرارات مجلس النواب تتخذ في مقره الرسمي وليس في مكان آخر.

وتابع عقيلة صالح، أن تغيير اللائحة الداخلية يتطلب حضور 120 نائبا ووفقا لأسباب محددة، مستطردا: استقالتي أو إقالتي أمر غير مجد هذه الأيام نظرا للظروف السياسية الراهنة.

واستطرد رئيس مجلس النواب الليبى،: سنقوم بدعم الحكومة إذا التزمت بالمهام الموكلة إليها، متابعا: مصرون على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في الـ 24 من ديسمبر.

وقال رئيس مجلس النواب الليبى،، إن الإعلان الدستوري أعطى صلاحية تحديد كيفية انتخاب رئيس الدولة، موضحا أنه يمكن إجراء الانتخابات وفقا للإعلان الدستوري.

وتابع عقيلة صالح: توحيد المؤسسات وتوفير احتياجات المواطنين وإتمام المصالحة من أهم أولويات الحكومة، موضحا أنه ليس من صلاحيات الحكومة القادمة عقد اتفاقيات طويلة الأمد لأنها انتقالية.