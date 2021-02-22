رأسية “ستيرلينغ ” تهدي الستي نقاط الأرسنال

الكويت - هبة التوبجي - عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه اليوم الأحد، على مضيفه آرسنال 1-0، على إستاد الإمارات.

وتقمص رحيم ستيرلينغ دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة الثانية، ليكبد آرسنال خسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، ويقود فريقه لحصد فوزه الثامن عشر على التوالي بمختلف المسابقات.

ويرجع آخر تعثر لمانشستر سيتي إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حينما تعادل 1-1 مع ضيفه ويست بروميتش ألبيون بالجولة 13 للدوري الإنجليزي.

ويأتي هذا الفوز، ليمنح مانشستر سيتي دفعة معنوية لا بأس بها، قبل لقائه مع مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ الألماني يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي يحلم الفريق السماوي بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.