شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج بعدة مناطق.. تصل لدرجة مئوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة وتساقط الثلوج ابتداء من يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع على عدة مناطق بمشيئة الله.

وقالت المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: “يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة بمشيئة الله ابتداءً من مساء يوم الأربعاء على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة.

وأضاف تتهيأ الفرصة بمشيئة الله تعالى لتساقط الثلوج من مساء يوم الثلاثاء وصباح يوم الأربعاء على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، علقان، الظهر، الزيتة).

وتابع المركز الوطني للأرصاد “يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى ابتداء من يوم الخميس مابين (1ْ) إلى (5ْ) على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.