شكرا لقرائتكم خبر عن بعض القرارات ثمنها حياة.. «الصحة» تشدد على أهمية لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة على أهمية التسجيل لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونشرت الوزارة مقطع توعوي أكدت فيه على ضرورة سرعة التسجيل والحصول على لقاح كورونا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، محذرة من تجاهل الأمر وتداول شائعات مغلوطة عن أضرار اللقاحات.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أن اللقاحات متوفرة في مناطق المملكة كافة وباستيعابية أكبر، مشيراً إلى أن أخذ اللقاح والاستمرار في تطبيق الإجراءات أمران غايةً في الأهمية لتخطي جائحة كورونا, كون المناعة الفردية تأخذ وقتًا حتى تصل إلى مستوى المناعة العالية.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، أن منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جدًا، ويجب متابعتها بمزيد من الحذر واليقظة, لا سيما مع ما يرصد من ارتفاع في تسجيل الإصابات.

وأشار إلى أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل عددهم إلى 541411 شخصاً, معلناً تسجيل 315 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375006) حالة، من بينها (2451) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (508) حالات حرجة, كما بلغ عدد المتعافين (366094) حالة بإضافة (349) حالة تعافٍ جديدة, فيما بلغ عدد الوفيات (6461) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.

وأكد متحدث الصحة أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7383372 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ 1988318 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ27811408 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13332326) فحصاً مخبرياً دقيقاً.