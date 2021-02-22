شكرا لقرائتكم خبر عن هل قطع الإشارة أثناء الذهاب للمستشفى بسبب حالة طارئة يعد مخالفة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، موقف من يقطع إشارة المرور بسبب الذهاب للمستشفى لحالة طارئة. وتلقى الحساب الرسمي للمرور على “تويتر” تساؤلا من أحد المواطنين قال فيه: “هل قطع الإشارة بسبب الذهاب للمستشفى للحالة الطارئة يعد مخالفة؟”. وردت إدارة المرور بقولها: “يمكنك الاعتراض عليها عبر حسابك في بوابة أبشر وتقدم ما يثبت ذلك”. ليرد المتسائل قائلا: “اعترضت وتم رفضه بسبب أني لم أرفق التقرير كيف اعترض مرة أخرى”، وتفاعلت إدارة المرور مجددا بقولها: “للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها”.

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