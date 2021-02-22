شكرا لقرائتكم خبر عن «مفحط الفجر» يثير هلع الأهالي.. والمرور يتفاعل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع فيديو متداول وثق قيام أحد الأشخاص بممارسة التفحيط بعد منتصف الليل وقبيل الفجر في أحد المناطق، مما يسبب حالة إزعاج شديد للأهالي.

وقال موثق المقطع في رسالة لـ”المرور”: “يخرج هذا الرجل في عطلات نهاية الأسبوع وكل يومين ويفعل ذلك في منتصف الليل في وقت متأخر من الساعة 2 صباحًا حتى 3 صباحًا مما يخلق الكثير من الاضطرابات في المنطقة بأصواته الصاخبة، يرجى زيارة المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وردت الإدارة العامة للمرور بقولها “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.