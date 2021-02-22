شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تحبط 3 محاولات لتهريب مواد لصناعة المشروبات الكحولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الأمن العام، أنه تم إحباط 3 محاولات لتهريب لمواد أولية لصناعة المشروبات الكحولية.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها في “تويتر”، اليوم أن إجمالي المضبوطات بلغ 77 ألفا و482 لتر بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وتابعت هيئة الجمارك، أنه تم أيضا ضبط المستقبلين وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.