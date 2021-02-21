وزير الخارجية الإيراني: السعودية لا تستطيع تحقيق نصر عسكري

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ظريف لقناة "المنار" اللبنانية، التابعة لـ"حزب الله".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "خطأ جيراننا أنهم سمحوا لإسرائيل بأن تنقل الصراع إلى أراضيهم وسوف تسلبهم الأمن ولن تبادر للدفاع عنهم".

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وأكد ظريف أنه حال أقدمت إسرائيل على مهاجمة إيران فستكون أقدمت على "خطوة انتحارية".

وقال إن هدف إيران في سوريا هو "محاربة الإرهاب"، مضيفا "يجب على إسرائيل أن تدرك ان سياسات دعم الجماعات الإرهابية لن تبقى من دون ردّ".

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان وحالة الانسداد السياسي، قال ظريف إن بلاده تعمل على مساعدة اللبنانيين للاتفاق فيما بينهم.

وأضاف في هذا الصدد: "قدمنا اقتراحات لمساعدة لبنان بعد كارثة انفجار المرفأ (بيروت في 4 أغسطس/آب 2020)"، مؤكدا أن "الضغوط الأمريكية حالت دون ذلك".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن إيران لا تستيطع "فرض أي اتفاق على اللبنانيين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "أحدا لا يقدر على ذلك".