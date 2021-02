تضارب الروايات... ما دلالات محاولة اغتيال وزير داخلية "الوفاق" الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - في مقابل بيان وزارة الداخلية والذي تحدث عن محاولة اغتيال، نفى جهاز دعم الاستقرار محاولة الاغتيال وقال الجهاز في بيانه اليوم إنه: "تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامنا مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية، وفورا تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز، بدون وجه حق، مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز العضو "رضوان الهنقاري" من مدينة الزاوية وأصيب أخر".

