شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع أجواءً باردة الساعات المقبلة.. ويوضح تأثير الحالة الممطرة«11» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة المناطق المتأثرة بالحالة الماطرة الحادية عشر، خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الحالة الممطرة«11» مستمرة والمتوقع أجواء تميل للبرودة نهارًا وباردة ليلاً على معظم خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة من اليوم الأحد 7/9 حتى صباح الإثنين 1442/7/10هـ.

وأضاف، أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران والكويت وقطر.