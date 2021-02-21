وظائف بـ«القوات البرية» على برنامج التعاقد المباشر.. الشروط ورابط التقديم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية عن توفر وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات حسب التخصصات التالية:
1 – مهندس الحاسب الآلي والشركات (عدد 1)
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة حاسب، هندسة شبكات) أو ما يعادلهم مع خبرة في مجال تخصصه.
2 – مبرمج (عدد 7)
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة برمجيات، علوم حاسب، برمجة/تطوير الويب، نظم معلومات حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة في مجال تخصصه.
3 – أخصائي أمن معلومات/ أمن سيبراني (عدد 2)
المتطلبات: بكالوريوس (أمن سيبراني، تقنية معلومات مسار أمن سيبراني، الشبكات وأمن المعلومات، التحري الرقمي) أو ما يعادلهم مع خبرة في مجال تخصصه.
ويفضل في المتقدمين على الوظائف ما يلي:
• شهادة جامعية في (علوم حاسب، نظم معلومات, تقنية المعلومات).
• شهادة جامعية في (هندسة شبكات، هندسة حاسب آلي ).
– شروط التقديم على الوظائف:
1. أن يكون سعودي الجنسية .
2. أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها .
3. جميع سنوات الخبرة في القطاع الحكومي (يجب أن يكون موضحاً فيها أسم الموظف – مسمى الوظيفة – بداية الخدمة و نهايتها ) و مصدقة من الجهة الحكومية حسب الأنظمة وحسب البيان المرفق.
4. جميع سنوات الخبرة في القطاع الخاص في الشركات و المؤسسات (يجب أن يكون موضحاً فيها أسم الموظف – مسمى الوظيفة – بداية الخبرة و نهايتها – عدد أيام العمل في الأسبوع ) مرفق معها بيان مدة اشتراكات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحسب البيان المرفق.
5. جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة عمل الوظيفة المتقدم عليها .
6. أن يكون لائقاً صحياً و حسن المظهر .
7. أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
– مكان المقابلة : يحدد لاحقاًً
وأضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية أنه يمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني على شبكة الأنترنت للفترة من يوم الأحد (1442/7/9هـ) وحتى نهاية يوم السبت (1442/7/22هـ) (اضغط هنا)، وللتفاصيل من خلال الرابط (اضغط هنا).
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