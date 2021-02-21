شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بـ«القوات البرية» على برنامج التعاقد المباشر.. الشروط ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية عن توفر وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات حسب التخصصات التالية:

1 – مهندس الحاسب الآلي والشركات (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة حاسب، هندسة شبكات) أو ما يعادلهم مع خبرة في مجال تخصصه.

2 – مبرمج (عدد 7)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة برمجيات، علوم حاسب، برمجة/تطوير الويب، نظم معلومات حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة في مجال تخصصه.

3 – أخصائي أمن معلومات/ أمن سيبراني (عدد 2)

المتطلبات: بكالوريوس (أمن سيبراني، تقنية معلومات مسار أمن سيبراني، الشبكات وأمن المعلومات، التحري الرقمي) أو ما يعادلهم مع خبرة في مجال تخصصه.

ويفضل في المتقدمين على الوظائف ما يلي:

• شهادة جامعية في (علوم حاسب، نظم معلومات, تقنية المعلومات).

• شهادة جامعية في (هندسة شبكات، هندسة حاسب آلي ).

– شروط التقديم على الوظائف:

1. أن يكون سعودي الجنسية .

2. أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها .

3. جميع سنوات الخبرة في القطاع الحكومي (يجب أن يكون موضحاً فيها أسم الموظف – مسمى الوظيفة – بداية الخدمة و نهايتها ) و مصدقة من الجهة الحكومية حسب الأنظمة وحسب البيان المرفق.

4. جميع سنوات الخبرة في القطاع الخاص في الشركات و المؤسسات (يجب أن يكون موضحاً فيها أسم الموظف – مسمى الوظيفة – بداية الخبرة و نهايتها – عدد أيام العمل في الأسبوع ) مرفق معها بيان مدة اشتراكات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحسب البيان المرفق.

5. جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة عمل الوظيفة المتقدم عليها .

6. أن يكون لائقاً صحياً و حسن المظهر .

7. أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

– مكان المقابلة : يحدد لاحقاًً

وأضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية أنه يمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني على شبكة الأنترنت للفترة من يوم الأحد (1442/7/9هـ) وحتى نهاية يوم السبت (1442/7/22هـ) (اضغط هنا)، وللتفاصيل من خلال الرابط (اضغط هنا).