شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» توضح إجراءات استعادة الخدمة بعد سداد الفاتورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء على أهمية اتباع الإجراءات، وتسجيل طلب إعادة الخدمة بعد سداد الفاتورة لإعادة خدمة التيار الكهربائي.

جاء ذلك في رد من الشركة عبر حساب العناية بالمشتركين على مغردة قالت في رسالتها: “عندي شقه تم سداد الفاتورة ممكن ترجعو الكهربا لها”.

وقالت الشركة “الأخت الكريمة، نأمل منك التلطف بتسجيل طلب إعادة الخدمة بعد السداد، عبر موقع الشركة على الرابط (هنا)، أو من خلال تطبيق “الكهرباء”، أو التواصل مع مركز استقبال بلاغات الأعطال، على الرقم 933. شكراً لتواصلك معنا (حفظك الله).

وفي وقت سابق، نشرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، توضيحاً مهماً بشأن إعادة الخدمة لبعض الفئات عند انقطاعها.

وقالت الهيئة عبر حسابها بتويتر: “في حال انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة مفاجئة فمن حق المستهلك من ذوي الحاجة الماسة للكهرباء أن تكون له الأولوية في إعادة الخدمة”.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت الأسبوع الماضي جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتدشين بوابة “شمسي” التي تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية والتكاليف التقديرية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل أو المنشأة، قبل ربطها بالشبكة الكهربائية العامة.