التحالف الدولي: لا زيادة في القوات والقواعد العسكرية بسوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة واين ماروتو في "تغريدة" على حسابه بموقع "تويتر" إن: "حجم القوات والقواعد لم يشهد زيادة".

وأكد المتحدث على أن مهمة قوات التحالف في شمالي شرق سوريا لم تشهد أي تغيير، مشيرا إلى أن التحالف يعمل مع شركائه من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول أخرى).

وأوضح ماروتو أن التحالف يقوم بتسيير دوريات أمنية منتظمة، من أجل إعادة إمداد القوافل، وتطوير ودعم القواعد العسكرية.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلت عن مصادر محلية أمس السبت، أن "التحالف الدولي" يدخل أسلحة ومواد لوجيستية إضافية إلى قواعده في محافظة الحسكة شمالي البلاد.

وذكرت المصادر أن "التحالف الدولي" أدخل قافلة أسلحة ومعدات لوجيستية إلى قواعده العسكرية بريف الحسكة قادمة من شمال العراق.