موسكو تعلق على التقارير الاعلامية المرتبطة بتسليم لقاحات روسية إلى دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية ردا على سؤال حول إرسال لقاحات إلى سوريا: إن "روسيا تساعد وتدعم سوريا وستواصل مساعدتها" دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام تناقلت أمس أنباء مفادها أن عملية تبادل الأسرى التي جرت مؤخرا بين إسرائيل وسوريا بوساطة روسية تضمنت "بندا سريا" يشترط حصول سوريا على لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا المستجد ضمن شروط عملية التبادل.

من جانبها دمشق نفت وجود بند سري في عملية التبادل الأخيرة التي أسفرت عن تحرير عدد من الأسرى السوريين مقابل فتاة إسرائيلية.