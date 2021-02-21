شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يتفقد الأجنحة الوطنية والدولية فى معرض "آيدكس 2021" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2021) أصبح أحد أهم المنصات العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها، ويتيح فرصة الاطلاع على أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية، التي باتت اليوم توظف مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال تفقد ولي عهد أبوظبي، الأحد، عددا من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض (آيدكس 2021)، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

واطلع بن زايد، خلال الجولة التفقدية، على أحدث ابتكارات الشركات والدول وإنتاجها من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم وتقنيات الرادارات الدفاعية والعسكرية وغيرها.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض في موعده وحجم المشاركات فيه يجسدان قدرة دولة الإمارات وكفاءتها باستضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف.

وأضاف أن المعرض يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول، مؤكدا أن صناعة الدفاع تعد رافداً مهماً من روافد التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات والعديد من دول العالم.

وتعرف بن زايد، خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات العارضة، على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع، كما تبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية المشاركة في معرض (آيدكس) ودوره في دعم المبادرات والشراكات التي تعقد خلاله.