شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مروع.. دهس شاب تحت عجلات مركبة مسرعة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لقطات لحادث دهس أحد الأشخاص تحت عجلات إحدى السيارات بطريقة مروعة على الطريق العام.

ووثق المقطع شخصا وهو يحاول عبور الشارع، إلا أنه تم دهسه أسفل عجلات مركبة كانت تحاول الرجوع بظهرها للخلف، فيما سارع المارة إلى الشخص محاولين إنقاذه بعد دهسه.

وأكد متداولو المقطع على منصات التواصل الاجتماعي أن الحادث وقع في منطقة تبوك، فيما لم يتضح مصير الشخص الذي دهسته السيارة، ولم يتسنى لـ “الخليج 365” التأكد من تفاصيل الواقعة.