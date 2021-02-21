شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين البرد والثلج؟.. «الزعاق» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طرح عضو الاتحاد الدولي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، تساؤلا قال فيه “ما الفرق بين البرد والثلج؟”.

وأجاب “الزعاق” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلا: “البرد يأتي من طبقات الجو العليا من داخل السحابة ذاتها، في حين أن الثلج يأتي من طبقات الجو الدنيا”.

وأوضح عضو الاتحاد الدولي لعلوم الفضاء والفلك أن البرد يأتي من ذات السحابة، بينما الثلج يكون مزحزح عبر الرياح.