شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين البرد والثلج؟.. «الزعاق» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طرح عضو الاتحاد الدولي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، تساؤلا قال فيه “ما الفرق بين البرد والثلج؟”.
وأجاب “الزعاق” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلا: “البرد يأتي من طبقات الجو العليا من داخل السحابة ذاتها، في حين أن الثلج يأتي من طبقات الجو الدنيا”.
وأوضح عضو الاتحاد الدولي لعلوم الفضاء والفلك أن البرد يأتي من ذات السحابة، بينما الثلج يكون مزحزح عبر الرياح.
كانت هذه تفاصيل خبر ما الفرق بين البرد والثلج؟.. «الزعاق» يوضح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.