شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «معمل سري» لتعبئة العسل تحت مسميات وهمية ومخالفة بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة برفقة الجهات الأمنية واللجان المشتركة، عن ضبط بيت سكني في الرياض تحول لمعمل سري لتعبئة العسل في ظروف بدائية ومخالفة، بجانب تغليفه بمسميات وهمية غير مسجلة.
وتبين للجهات الأمنية أن المعمل يديره عمالة مخالفة ويتستر عليهم مواطن، كما تم ضبط الموقع والمنتجات وإحالة المخالفين للجهات المختصة.
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