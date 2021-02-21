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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات بسيطة.. كيفية تقديم اعتراض مالي على دفعات «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، خطوات تقديم اعتراض على الدفعة المالية المستحقة للمستفيدين من دعم البرنامج.
وأشار برنامج حساب المواطن عبر “تويتر” إلى أن الخطوات تتمثل في:
1- الدخول إلى البوابة الإلكترونية من هنـــا.
2- الضغط على أيقونة الدفعات المالية.
3- الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.
4- اختر نوع الاعتراض (دفعة ناقصة أو صفر) أو (دفعة ثم لم تستلم مع تقديم كشف حساب) ثم الضغط على إرسال.
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