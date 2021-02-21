شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «توكلنا» بشأن تسجيل الخروج من تصريح التجمع بالمراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أوضح تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة، حقيقة ما تم تداوله من رسائل تنبيهية ومقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسجيل الدخول والخروج من تصريح التجمع في المولات والمراكز التجارية عبر مسح «الباركود» المخصص لكل منشأة.

وأكد تطبيق “توكلنا” أنه في حالة عدم تسجيل الزائر للخروج من مكان التجمع فإنه يتم تسجيل خروجه آليا والمرافقين -إن وجدوا- عند تجاوز الزائر النطاق الجغرافي المحدد لتصريح التجمع.

وأشار التطبيق إلى أن متطلبات تصريح التجمع الحكومي أو التجاري تتمثل في كتابة اسم مقر التجمع، ثم تحديد عدد الزائرين أو الموظفين المسموح به للمكان، ثم إمكانية إضافة الأشخاص المفوضين بالاطلاع على التصريح، ثم تحديد نصف القطر التقريبي للمكان بحد أدنى 200 متر، ثم تحديد الموقع على الخارطة، ثم طلب التصريح.

وأفاد تطبيق «توكلنا» بأن تصريح التجمع التجاري يمكن استخدامه من قبل مسؤولي الجهات التجارية للموظفين وللزائرين مثل المولات والمعارض والمحلات التجارية وغيره مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.