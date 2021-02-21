شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سائق متهور يقود سيارته على إطارين معرضاً حياته والآخرين للخطر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لسائق متهور يقود سيارة على الإطارين الجانبيين.
وأظهر الفيديو السائق وهو يسير خلف شاحنة كبيرة، فيما يقود سيارته على إطارين فقط، وفي نهاية الفيديو تنحرف السيارة على جانب الطريق.
وأوضح مغردون أن الفيديو تم توثيقه على أحد الطرق السريعة بالمملكة، وطالب بعضهم بمعاقبة السائق لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.
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