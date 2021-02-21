شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يكشف عن أعداد الحاصلين على لقاح كورونا منذ انطلاق التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن أعداد الحاصلين على لقاح كورونا منذ انطلاق التطعيم.

وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، أن عدد الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز 541411 ألف منذ انطلاق حملة التطعيم، مشيراً إلى أن خطة التوسع مستمرة.

وأضاف أنه من حصلوا على لقاح كورونا سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو جرعة ما بعد التعافي، يجب عليهم أن يواصلوا الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جدًا، ويجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة، منوها بأنه لم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في معدل الإصابات.

وأوضح أن أخذ اللقاح واستمرارنا بتطبيق الإجراءات، هما أمران غايةً في الأهمية لتخطي هذه الجائحة، لافتاً إلى أنه بالإمكان الحصول على لقاح كورونا بخطوات يسيرة جدًا من خلال تطبيق صحتي.

وأكد أن لقاحات كورونا المتوفرة في المملكة معتمدة وذات مأمونية عالية، مشيراً إلى أن اللقاحات الآن متوفرة في مناطق المملكة كافة، والاستيعابية أصبحت أكبر.