شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تكشف موعد إطلاق أوفيس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

كشفت شركة مايكروسوفت عن موعد إطلاق تطبيق أوفيس 2021 للأجهزة التي تعمل بنظامي ويندوز وماك، والخصائص الجديدة التي من المقرر أن يتضمنها.

وفقا لمايكروسوفت سيشمل الإطلاق المنتظر نسختين من أوفيس 2021، واحدة تستخدم السحابة الإلكترونية لتخزين وإدارة ملفات المستخدم بالكامل، وأخرى تسمى LTSC، وتعمل بترخيص دون الاتصال بالإنترنت، حتى يتمكن المستخدم من تحميل الملف وتنصيبه واستخدام الأوفيس على جهازه بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مثل الإصدارات القديمة.

ووفقا لمجلة ”ذا فيرج“، من المقرر أن يوفر الترخيص المستدام للمستخدم إمكانية استخدام التطبيق دون تحديد مدة قصوى طالما شرط الالتزام باتفاقية استخدام المنتج.

وحتى الآن لم تكشف مايكروسوفت تفاصيل مميزات التطبيق المتوقع إضافتها إلى الإصدار القادم من أوفيس 2021، واكتفت بالإشارة إلى أنه سيتضمن الوضع المظلم وبعض الخصائص مثل المصفوفات وXLOOKUP في برنامج Excel.

وتظهر الصور أن الوضع المظلم سيكون متاحا في برنامج ”وورد“، ويتوقع الخبراء أن تتضمن جميع برامج الأوفيس هذا الوضع الذي بات شائعا في العديد من التطبيقات.

ومن المقرر أن يستمر دعم مايكروسوفت لتطبيق أوفيس 2021 لمدة 5 سنوات، على الرغم من الوعد السابق بأن دعم هذا الإصدار قد يستمر إلى 7 سنوات، كما يذكر أنه لم يتم أي تحديث على السعر مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث يمكن للمستخدم امتلاك نسخة دائمة من التطبيق مقابل 250 دولارا.

ومن المقرر إصدار النسخة التجريبية من أوفيس 2021 LTSC (دون اتصال بالإنترنت) خلال شهر أبريل القادم.