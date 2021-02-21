شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فوائد الكاكا الصحية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تتميز الكاكا بطعمها المختلف والمميز وتستخدم للوقاية من عدة أمراض لاحتوائها على عناصر غذائية متعددة.



وفيما يلي نقدم لكم فوائد فاكهة الكاكا للصحة والبشرة:

1- الوقاية من أمراض القلب:

تحتوي فاكهة الكاكا على عناصر غذائية مهمة لصحة القلب فهي غنية بمضادات الأكسدة ومنها الفلافونويد التي لها دور قوي في التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

وأفادت دراسات بأن الكاكا تساعد على التقليل من الالتهابات، والتقليل من مستوى الكوليسترول في الدم مما يحافظ على القلب.

2- تقوية المناعة:

أفادت دراسة نشرها موقع "health line" بأن الكاكا غنية بفيتامين سي مما يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء المهمة في مواجهة الجراثيم والميكروبات والأمراض المعدية.

3- التقليل من ضغط الدم:

يمكنك تناول ثمرة من الكاكا للتقليل من معدل ضغط الدم المرتفع، إذ إنها غنية بالبوتاسيوم المهم في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل التعرض ِإلى الجلطات والنوبات القلبية المفاجئة.

4- الحماية من السرطان:

تحتوي الكاكا على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، إذ إن مضادات الأكسدة لديها القدرة على مهاجمة الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم والقضاء عليها، فضلا على أن الكاكا تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وفيتامين أ.

5- تعزيز الجهاز الهضمي:

بفضل الألياف الغذائية التي توجد في الكاكا فإنها تعزز الجهاز الهضمي وتحسن أداؤه، إذ إنها تساعد على تسهيل حركة القناة الهضمية والتخلص من السموم والفضلات، كما أنها تزيد من إفراز الأنزيمات الهاضمة فضلا على التخلص من حالات الإمساك، كما أنها تساعد في الحماية من التعرض إلى سرطان القولون.

فوائد فاكهة الكاكا للأطفال:

تساعد على حماية جسم الطفل من البكتيريا والفيروسات.

الحماية من الجفاف.

إمداد الطفل بالطاقة اللازمة مما يزيد من نشاطه وحيويته، وهذا لاحتواء الكاكا على السكريات والعناصر الغذائية الضرورية.

الكاكا مهمة للأطفال الذين يعانون من السمنة وتساعد على إنقاص وزنهم.

فوائد الكاكا لمرضى السكري:

أشار موقع "webmd" إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن تناول الكاكا يساعد على تنظيم السكر بالدم لاحتوائها على الكثير من الجزيئات النشطة ومنها الكاروتينات والأنثوسانين والفلافونيدات والبروانثوسيانيدين، والتي تعمل على الوقاية من مرض السكري فضلا على أنها تحتوي على الألياف التي لها دور أيضا في تنظيم السكر بالدم.

فوائد الكاكا للرجيم:

الكاكا تحتوي على 118 سعرا حراريا فقط و30. 0 من الدهون مما يساعد على التقليل من الوزن الزائد، فضلا على وجود الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة مما يفيد من يتبعون نظاما للرجيم.

فوائد الكاكا للبشرة:

تعد الكاكا من الفواكه التي تدخل في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة، إذ إنها غنية بالفيتامينات ومنها فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين د، مما يمنح البشرة التغذية المطلوبة.

تساعد على التقليل من مشكلات البشرة الناتجة عن تعرضها إلى الفطريات والجراثيم.

التخلص من الأتربة والزيوت التي تتراكم على البشرة.

التقليل من التجاعيد التي تظهر على البشرة مع التقدم في العمر لاحتوائها على مضادات الأكسدة، كما أنها تزيد من الكولاجين في البشرة.

الكاكا لها دور في تفتيح لون البشرة، حيث إنها تحمي من التعرض إلى أشعة الشمس، والتقليل من صبغة الميلانين.