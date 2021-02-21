أخطاء شائعة تفسد "الرجيم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

السوشيال ميديا والتلفاز تروج لأدوية تخسيس غير مصرح بها من وزارة الصحة المحلية، وتحتوي تلك الأدوية المجهولة على مواد خطيرة وممنوعة



أخطاء تفسد الدايت وتسبب زيادة الوزن وهي:

- اللجوء لأدوية التخسيس التي تروج لها إعلانات السوشيال ميديا والتلفاز، وهي أدوية غير مصرح بها من وزارة الصحة، وتحتوي على مواد خطيرة وممنوعة وبتركيزات عالية جدًا، لذا لا تحقق الغرض منها وبمجرد التوقف عنها يتم اكتساب وزن زائد.

- الإكثار من المشروبات العشبية مثل القرفة والزنجبيل التي تسبب التهابا في جدار المعدة، أو تناول السلاطة بكثرة، وهو ما يضر بالقولون ويسبب إمساكا نتيجة وجود الألياف بكثرة.

- الصمود طوال اليوم حتى لحظات الضعف ليلا، وعدم الالتزام بالدايت، وتناول أطعمة تزيد الوزن في الوقت الذي يقل فيه الحرق.