الإمارات.. توسعة قسم طوارئ الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أنهت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، أعمال تجديد وتوسعة قسم طوارئ الأطفال بهدف تقديم رعاية أمثل للأطفال الذين يراجعون القسم في بيئة صديقة للطفل، وعلى أيادي أطباء مختصين بصحة الأطفال.



وقالت المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية الدكتورة مريم بطي المزروعي: "مدينة الشيخ خليفة الطبية هي شبكة الأمان لنظام الرعاية الصحية في أبوظبي، ونحن نواصل تقديم رعاية استثنائية عالية الجودة وآمنة لمرضانا الصغار، وتشير إحصاءاتنا إلى أن أكثر من نصف حالات تنويم الأطفال إلى المستشفى تدخل من خلال قسم الطوارئ، لذلك فنحن نعمل بشكل استباقي لتوسعة خدماتنا تلبية للطلب الحالي والمستقبلي على حد سواء".

يعتبر قسم طوارئ الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية واحداً من أكبر أقسام طوارئ الأطفال في الدولة، ويضم 21 غرفة مفردة، ويعمل فيه فريق مكون من 11 طبيباً جميعهم يحملون شهادات البورد في تخصصات طب الأطفال وطوارئ الأطفال، و16 ممرضاً متخصصاً، إضافة إلى متخصصي المهن الصحية المساندة والإداريين وموظفي شؤون المرضى، ويقدم قسم طوارئ الأطفال الرعاية العاجلة للرضع والأطفال والمراهقين حتى عمر 16 عاماً، كما استحدثت مدينة الشيخ خليفة الطبية عنبراً جديداً يسمح للكوادر الطبية بالمراقبة الحثيثة لمراجعي الطوارئ من الأطفال لفترة تصل إلى 12 ساعة في غرف خاصة مريحة دون الحاجة إلى تنويمهم في المستشفى.

وبدوره، قال استشاري طوارئ الأطفال ورئيس قسم الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية مالكولم بورغ: "لا ننكر أن زيارة قسم الطوارئ هي تجربة غير لطيفة لأي طفل وقد تسبب له ولأهله القلق، إن الأطفال بحاجة إلى عناية خاصة في مساحات منفصلة عن أماكن رعاية الكبار، ومصممة وفقاً لاحتياجاتهم في جو يساعدهم على الراحة، إضافة إلى ذلك، من المهم أن يشعر الأهالي بالثقة أن أطفالهم يتلقون رعاية عالية المستوى على أيدي متخصصين ذوي تدريب عالٍ على أحدث المستجدات في مجال طوارئ الأطفال".

وأضاف: "يستحق أطفالنا أرقى خدمات الرعاية الصحية بأعلى المعايير المتبعة عالمياً، وعلى الرغم من مواصلة مدينة الشيخ خليفة الطبية عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل رعاية طبية استثنائية آمنة وعالية الجودة لمرضانا الصغار، إلا أن التفاصيل الصغيرة هي التي تجعل التجربة ممتازة خلال أي وقت عصيب".

يبلغ إجمالي حجم مبنى طوارئ الأطفال 719 متراً مربعاً، ويقع بجانب قسم طوارئ الراشدين الحالي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ويمتلك المبنى مدخلاً خاصاً به مما يحد من اختلاط الأطفال بالمرضى الراشدين وأسرهم.

يقدم قسم طوارئ الأطفال كافة خدمات الرعاية الطارئة للأطفال على مدار الساعة، ويمتاز بموقعه داخل حرم مدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى أكبر وأهم مستشفيات العاصمة أبوظبي، مما يمنح المريض فرصة الحصول على كافة التخصصات الطبية والجراحية الأساسية، إضافة إلى العديد من التخصصات الفرعية والخدمات الطبية المساندة في مكان واحد.

وحرصاً على سلامة المرضى وحمايتهم، اتخذت شركة "صحة" ومنشآتها احتياطات وإجراءات سلامة صارمة في جميع مرافق الرعاية الصحية التابعة لها، وتشمل هذه الإجراءات الدخول الخاضع للمراقبة مع التطهير وفحص درجة الحرارة عند المدخل، والحواجز الزجاجية بين موظفي الاستقبال والمرضى عند التسجيل، وإعادة تصميم غرف الانتظار بما يتماشى مع إرشادات التباعد الاجتماعي، كما عمدت "صحة" إلى إعادة جدولة المواعيد لتجنب الازدحام وأعداد الزوار الكبيرة، كما أنّ جميع الأسطح والمساحات المشتركة في مرافق "صحة" تخضع للتنظيف والتعقيم على مدار الساعة.