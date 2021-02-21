لتعزيز قدراتها الدفاعية.. السعودية تعلن عن مشروع مشترك مع شركة أمريكية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت في بيان "ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية".

وسوف تستحوز الشركة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على 51% من المشروع.

وتأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية عام 2017 لتطوير التصنيع الدفاعي المحلي والمساعدة في خفض الإنفاق على الواردات وتوفير مزيد من الوظائف المحلية.

وتهدف خطة المملكة الاقتصادية (رؤية 2030) إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي في 50% من احتياجاتها العسكرية بحلول عام 2030.

وتشارك "لوكهيد مارتن" في مشروع لتركيب نظام دفاع صاروخي في السعودية قيمته 15 مليار دولار، في إطار حزمة أسلحة حجمها 110 مليارات دولار، قالت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنها تفاوضت عليها مع المملكة في 2017.