الصحة السعودية تؤكد توفر اللقاحات المضادة لكورونا في جميع مناطق المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبد العالي أن، أخذ اللقاح والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية أمران غاية في الأهمية لتخطي جائحة كورونا.

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وأشار المتحدث إلى أن المناعة الفردية تأخذ وقتا حتى تصل إلى مستوى المناعة العالية.

وأوضح أن منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جدا، ويجب متابعتها بمزيد من الحذر واليقظة، لا سيما مع ما يرصد من ارتفاع في تسجيل الإصابات.

وبين العبد العالي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا في المملكة وصل إلى 541411 شخصا.

وأعلن تسجيل 315 ‏إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 375006 إصابة.

وبلغ عدد المتعافين 366094 حالة بعد إضافة 349 حالة تعاف جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 6461 حالة، بعد وفاة 4 مصابين.