تونس... إغلاق معهد ومبيت جامعي للطالبات في مدينة قفصة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الشروق" التونسية إن جامعة قفصة قررت إيقاف الدّروس بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية خلال الفترة الممتدة من يوم غد الإثنين 22 فبراير/شباط الجاري وإلى غاية يوم 3 مارس/آذار القادم.

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وقالت الكاتبة العامة للمعهد، ناجية شنّوف، اليوم الاحد، إن جامعة قفصة واستنادا إلى مقتضيات البرتوكول الصحّي الخاصّ بالإجراءات الوقائية من فيروس " كورونا " في مؤسّسات التعليم العالي، "قرّرت غلق المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بداية من يوم الغد الاثنين وعلى إمتداد 14 يوما، بعد رصد 15 إصابة بفيروس في صفوف طلبة هذا المعهد البالغ عددهم 300 طالب وطالبة".

وأفادت رئيسة مصحلة المتابعة واليقظة، وداد زياني، بأن البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة بخصوص الاجراءات والتدابير الوقائية للحدّ من تفشّي وباء "كورونا" في الوسطين المدرسي والجامعي، يقضي بضرورة غلق أي مؤسسة جامعية أو تربوية في حال رصدت بها الفرق الطبّية 3 حالات مجمّعة، أي 3 إصابات فأكثر في 3 أقسام تدريس بنفس المؤسسة التربوية أو الجامعية.

وكانت إدارة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة قّررت في مرحلة أولى غلق قسم واحد فقط الخميس الماضي حال الكشف عن إصابة بعض طلبته بفيروس "كورونا"، ثم غلق قسمين اثنين بعد ذلك قبل أن تُقرّر وبالتنسيق مع جامعة قفصة غلق المعهد بعد أن إتسعت دائرة المصابين في صفوف الطّلبة. كما قرّرت جامعة قفصة غلق مبيت جامعي خاص بقفصة يأوي عددا من طالبات المعهد التحضيري المصابات بفيروس "كورونا".

في السياق ذاته، أعلنت تونس، أمس السبت، تسجيل حالة وفاة هي الأولى بسلالة جديدة محلية لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، هاشمي الوزير، إن المتوفي يبلغ من العمر 70 عاما، كانت نتائج تحليله المخبري سلبية قبل أن يتبين أنه حامل لسلالة محلية جديدة لكورونا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.