الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها من طرابلس وبنغازي إلى القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على استئناف تشغيل خط (طرابلس/ القاهرة/ طرابلس) وخط (بنغازي/ القاهرة/ بنغازي) عقب مشاورات واتصالات مع سلطات الطيران المدني المصري.

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وأكد الخطوط الجوية الليبية أنه سيتم الإعلان عن جدول مواعيد الرحلات رسميا في الأيام القليلة المقبلة.

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فى ليبيا اتفقا مؤخرا مع المسؤولين المصريين، على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين، والعمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين الشقيقين بما فيها النقل الجوي.

وشملت المشاروات أيضا بحث انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين.

وعانت ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المنتخبة إن السلطة الجديدة في البلاد قد عقدت أول اجتماع لها اليوم الأحد.

وبحسب البيان الذي نشره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" فقد اجتمع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إضافة إلى عضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني.