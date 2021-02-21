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منصور بن زايد يجري مباحثات ثنائية مع وزير الصناعة والتجارة الروسي

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن "منصور بن زايد، استقبل مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الطرف الروسي في اللجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي".

ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء جرى على هامش "معرض الدفاع الدولي – آيدكس 2021" الذي انطلقت فعالياته، اليوم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية الصديقة في مختلف المجالات والقطاعات.

وأكدت أن الطرفين بحثا التعاون المشترك بما يحقق الازدهار والتقدّم والاستقرار للدولتين والشعبين الصديقين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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