سلطنة عمان تدعو المواطنين والمقيمين لعدم السفر إلا للضرورة القصوى

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات لخالد بن سعيد الحارثي رئيس قسم اللوائح الصحية الدولية وصحة الموانئ بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بالوزارة.

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ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الحارثي أن الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة للمسافرين القادمين إلى البلاد، أظهرت أن بعض الدول لديها عدد حالات أكبر مصابة بالفيروس من باقي الدول الأخرى.

ونصح بعدم السفر إلى خارج البلاد في الوقت الحالي وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأمر الذي من شأنه أن يُساعد في خفض نسبة الإصابات في السلطنة.

وشدد على أن كافة المسافرين القادمين لعمان يخضعون للفحص قبل الوصول وبعده، مشيرا إلى أنه تتم متابعتهم خلال فترة العزل المؤسسي أو المنزلي.

وأكد الحارثي على أهمية الالتزام بالعزل وبالإجراءات الصحية المتبعة لضمان عدم انتشار العدوى بين أوساط المجتمع.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 139 ألفا و362 إصابة، والوفيات 1552، والمتعافين 130 ألفا و653.