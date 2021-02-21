الحوثي يطالب بتسجيل "ابتكار يمني" في موسوعة غينتس... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن "الإبداع اليمني يقدم نموذجا أن لا شيء يمكن أن يعيق الشعب اليمني".

وخاطب دول التحالف العربي بقيادة السعودية قائلا: "حصاركم لا يمكن أن يثني الشعب عن مواصلة الصمود حتى النصر".

ودعا المسؤولين في وزارة الصناعة التابعة لحكومة "أنصار الله" في صنعاء غير المعترف بها دوليا إلى العمل على تسجيل "دراجة مبتكرة" ضمن موسوعة غينس كأكبر دراجة وتكريم مصممها.

وطالب الحوثي بتصنيع الكثير من هذه الدراجات للاستفادة منها في المدن الأثرية حفاظا عليها من السيارات على حد قوله، مرفقا تغريدته بمقطع مصور للدراجة التي يقودها العديد من الأشخاص.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المدعومين من إيران.