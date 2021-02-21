لقطة مؤثرة... سعودي يوثق لحظة وقوفه على قدميه لأول مرة في حياته... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاب رجا المعبدي يظهر مدى تأثره وهو يقف على قدميه لأول مرة منذ 25 عاما، متحدثا عن حالته الصحية وسبب إعاقته قائلا: "حالتي الصحية هذه بدأت منذ الطفولة بسبب نقص الأكسجين عند الولادة، مما أدى إلى ضعف في عضلات الطرف السفلي من الأقدام. حالتي تصنف على أنها قصر في الأوتار من تحت الركبة والساق".

ووصف الشاب أن شعوره، مثل ملامسة الغيوم وتذوق معنى الانتصار، وبين أنه في العام 2017 قرر الأطباء إجراء ثلاث عمليات جراحية له لإطالة الأوتار.

وأضاف: "كنت في السابق أقوم بأداء مهامي اليومية بـالحبو على اليدين أو بمساعدة الأهل والوالدة. وقمت باستخدام العكاز منذ عام ونصف العام، ولكن منذ يوم أمس أقف دون عكاز ولله الحمد".