“هيئة الاتصالات”: اعتماد وكلاء التسجيل لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، نتائج اعتماد وكلاء التسجيل لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، التي أسفرت عن اعتماد كل من: الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات STCs، وشركة نور إنترنت، وشركة شبكة صحارى المحدودة، ومؤسسة رقميات نت لتقنية المعلومات، وشركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات كوكلاء معتمدين لتسجيل أسماء النطاقات السعودية عقب استيفائهم للاشتراطات والتنظيمات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن اعتماد كل من: مؤسسة رقميات نت لتقنية المعلومات، وشركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات جاء ضمن المسار التأهيلي المدشن في وقت سابق بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”؛ لدعم وتمكين عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتمادهم كوكلاء تسجيل لأسماء النطاقات السعودية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في تطوير منظومة أسماء النطاقات السعودية بما يتواءم مع الخطوات المتسارعة في التحول الرقمي لبيئة الأعمال الحكومية والخاصة في المملكة، وتعزيز الاستثمار في مجال الاستضافة والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى توطين الخبرات المتخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات، وصناعة سوق لأسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبط بها، وتعزيز إسهام قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي، إلى جانب توفير خيارات متعددة للمسجل من خلال إمكانية اختيار وكيل التسجيل المناسب بناء على الخدمات وجودتها وسعرها ومستوى خدمات الدعم الفني.

وأشارت الهيئة إلى بدء وكلاء التسجيل المعتمدين في تقديم خدمات التسجيل لأسماء النطاقات السعودية خلال الأسبوعين القادمين، وتشمل تلك الخدمات: تسجيل أسماء للنطاقات، وتعديل معلومات التسجيل، والتسويق لأسماء النطاقات السعودية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للعملاء، وتوفير قنوات الدفع الإلكتروني، إلى جانب إمكانية تقديم خدمات إضافية مثل: (الاستضافة – البريد الإلكتروني – المتاجر الإلكترونية).

وجددت الهيئة دعوتها لجميع المسجلين الحاليين – باستثناء الجهات الحكومية – للمبادرة إلى نقل أسماء النطاقات السعودية الخاصة بهم إلى أحد وكلاء التسجيل المعتمدين قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري 2021م، وذلك تفادياً لإلغاء التسجيل بعد انتهاء تلك الفترة، مبينة أنه يمكن الاطلاع على آلية النقل من خلال زيارة الموقع الخاص بالمركز السعودي لمعلومات الشبكة التابع للهيئة عبر الرابط التالي.