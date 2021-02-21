شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بضبط شاب اعتدى بالضرب على فتاة في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن النائب العام أصدر أمراً بالقبض على شاب اعتدى بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن، وإحالته إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه، واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي، ووفقاً للمادتين (13 و15) من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال المصدر المسؤول: إن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم.

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