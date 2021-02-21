شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البَرَد يكسو «روضة زبدة» باتجاه محافظة المجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لتساقط البرد على جنوب الأرطاوية باتجاه محافظة المجمعة. ويظهر المقطع المتداول تساقط البرد على جنوب روضة زبدة، مع انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات الماضية. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل ، والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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