شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الفاتيكان يصل مطار الناصرية تمهيدا لزيارة البابا فرنسيس للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وفد من الفاتيكان اليوم الأحد، إلى مطار الناصرية، تمهيداً لزيارة قداسة البابا فرنسيس المرتقبة الشهر المقبل، وقال مصدر عراقي - في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) - إن "الوفد - المكون من 15 شخصية - وصل صباح اليوم إلى مطار الناصرية لزيارة مدينة الزقورة الأثرية والاطلاع على الاستعدادات؛ تمهيدا لزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان".