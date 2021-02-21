شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الفاتيكان يصل مطار الناصرية تمهيدا لزيارة البابا فرنسيس للعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل وفد من الفاتيكان اليوم الأحد، إلى مطار الناصرية، تمهيداً لزيارة قداسة البابا فرنسيس المرتقبة الشهر المقبل، وقال مصدر عراقي - في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) - إن "الوفد - المكون من 15 شخصية - وصل صباح اليوم إلى مطار الناصرية لزيارة مدينة الزقورة الأثرية والاطلاع على الاستعدادات؛ تمهيدا لزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان".
وأشار المصدر إلى أن "الوفد حالياً يتجول داخل مدينة اور الأثرية .. ومن المرجح أن ينظمون زيارات لبعض المؤسسات الصحية في الناصرية".