شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعيد العمل بمراكز طبية مغلقة فى النجف مع زيادة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دائرة صحة محافظة النجف العراقية، إعادة العمل بالعديد من المراكز الطبية التي أغلقت سابقاً، وذلك على خلفية زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وقال مدير عام دائرة الصحة في المحافظة رضوان الكندي - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد، إن "استمرار ارتفاع الإصابات سيجعل المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعابها"، موضحا أنه تم عقد اجتماع موسع مع الكوادر الطبية والعلاجية تقرر خلاله زيادة السعة السريرية لأحد المستشفيات المعنية بالأمراض الانتقالية، وتقديم الدعم لها.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت اليوم الأحد، اعتماد خطة مركزية كبرى لتحديد منافذ توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا، وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير ـ في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إنه سيتم توزيع نسبة اللقاحات على عدد من المنافذ".. مضيفا أن لقاح فايزر سوف يخزن في المستشفيات العامة في بغداد والمحافظات كونه يحتاج الى درجات حرارة منخفضة".