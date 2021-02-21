شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: اعتمدنا خطة كبرى لتحديد منافذ توزيع اللقاحات ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، اعتماد خطة مركزية كبرى لتحديد منافذ توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا، وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير ـ في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إنه سيتم توزيع نسبة اللقاحات على عدد من المنافذ".. مضيفا أن لقاح فايزر سوف يخزن في المستشفيات العامة في بغداد والمحافظات كونه يحتاج الى درجات حرارة منخفضة".