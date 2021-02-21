شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تمدد حظر دخول الأجانب لإشعار آخر للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، تمديد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر باستثناء الأطقم الطبية والعاملين بالقطاعين العام والخاص وأعضاء السلك الدبلوماسى وأقاربهم من الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية المرافقة لهم وذلك ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.