إلتزم أو إجلس في بيتكم

الكويت - هبة التوبجي - توكلنا على الله وعملنا بالإحترازات اللي وضعتها وزارة الصحة وكانت النتيجة انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أقل من مئة إصابة ، وهذا الانخفاض للأسف قابله كثير من أفراد المجتمع بالتهاون والتراخي الواضح في استمرار الإلتزام بالإحترازات ، وكانت النتيجة الطبيعية أنه ترجع أعداد الإصابات مثلما كانت عليه ويمكن تزيد خاصة مع ظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس .

حكومة المملكة ماقصرت خففت من الاجراءات المشددة علشان تسهل وتخفف الضغط على الناس لما شافت منهم الإلتزام وبدأت بإعادة فتح المساجد وقاعات الأفراح وغيرها من الأماكن العامة بشرط تطبيق توجيهات الجهات المعنية ، لكن بصراحة عندنا ناس تسمع وماتنفذ ومايهمها إلا مصلحتها الشخصية وبس ، وهذي الفئة من الناس ماينفع معهم إلا تطبيق نظام صارم حتى لو يجبرون أنهم يحجرون في بيوتهم علشان يفكون المجتمع من شرهم .

الآن تم إلزام الجميع بعدم الدخول لأي منشأة إلا بوجود تطبيق (توكلنا) والتشديد عليه ، ومع ذلك مازلنا نشوف مستهترين يدخل بدونه ، وهذا الشي اللي صار قدامي ولما سألت البائع ليه سمحت له يدخل ؟ قال : إيش أسوي ، أتضارب معاه ؟ .

مثل هذا الشخص المستهتر ماينفع معه إلا تطبيق النظام بقوة ، لأنه مايهتم بالمصلحة العامة ولا صحة الناس من حوله فضلا عن صحته الشخصية ويشوف نفسه أنه فوق النظام اللي ما جا إلا خوفا عليه وعلى الناس .

وزارة الصحة ماطلبت منا شي صعب أو مستحيل ، كل اللي يبونه منا هو الكمامة والتباعد وتوكلنا ، هل هذي أشياء مانقدر نسويها علشان نوصل لبر الأمان بإذن الله ؟

أرجع وأذكر الجميع أن وزارة الصحة مخولة باتخاذ إجراءات مشددة في حال ارتفاع الإصابات إلى مؤشرات خطرة ، علشان كذا ياليت نلتزم ونتعاون ونصبر ونكثر من الدعاء علشان ربي يرحمنا ويزيل الغمة ومانرجع للمربع الأول بسبب استهتار البعض .

الخاتمة :

تعاون المجتمع مع الدولة ضمان النجاح

كتبه: خالد النويس