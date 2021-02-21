يمكن المستفيدين من استخدام رقم الجوال بدلًا من الآيبان.. تدشين نظام المدفوعات الفورية “سريع”

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – متابعات: دشن البنك المركزي السعودي، مساء أمس السبت، نظام المدفوعات الفورية “سريع”، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.

وقال محافظ البنك المركزي فهد المبارك إن تدشين نظام “سريع” يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي؛ للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي، مضيفاً أن أنظمة المدفوعات الوطنية تؤدي دوراً رئيساً في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي.

وأوضح المدير التنفيذي لـ”المدفوعات السعودية”، فهد بن إبراهيم العقيل، أن خدمات نظام المدفوعات الفورية “سريع” ستمكّن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين؛ كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.

وأشار العقيل إلى أنّ نظام المدفوعات الفورية “سريع” سيتيح للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها ٢٠ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فوريًا وعلى مدار اليوم، كما سيمكّن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع؛ دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة ويحدد الحد الخاص به لدى البنك، حيث تهدف الخدمة لتسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية.

ونوه بأن النظام خطوة جوهرية في مسيرة تطوير نظم المدفوعات في المملكة، وأحد أهم الشواهد على مستوى تطور البنية التحتية الرقمية في المملكة وإبراز قدراتها التشغيلية الفائقة، خاصةً على مستوى نظم المدفوعات الرقمية. كما سيمكّن البنوك وشركات التقنية المالية -على وجه الخصوص- من تطوير خدمات مالية مبتكرة، تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي الذي تنتهجه المملكة ضمن إستراتيجيتها للتحوّل الرقمي الشامل.