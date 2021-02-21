شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل ميت» يطلق عدة تحديثات لمعالجة أهم مشكلة تواجه مستخدمي التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت تقارير تقنية عن أنه من المتوقع أن يحصل تطبيق “جوجل ميت” قريباً على مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك القدرة على التعامل مع اتصالات النطاق الترددي المنخفض.

وأوضحت التقارير أن هذه التعديلات الجديدة جاءت بعدما واجه الكثير من مستخدمي تطبيق “غوغل ميت” مشكلة تقطع الاتصال أثناء إجراء مكالمات الفيديو.

ووضعت “غوغل” خطة لإصلاح هذه المشكلة عبر إجراء ترقيات للمساعدة في تحسين جودة مكالمات الفيديو للأشخاص الذين يملكون اتصالات ذات نطاق ترددي منخفض.

ومن المتوقع أن يعمل تطبيق “غوغل ميت” بشكل أفضل على اتصالات الإنترنت غير المتسقة أو شبكة واي فاي متقطعة، بالإضافة إلى تلقي مجموعة من الميزات لمساعدة المعلمين على إدارة الفصول الافتراضية.

وليست هذه الميزة الجديدة الوحيدة التي ستأتي مع “غوغل ميت” في الأشهر المقبلة، إذ سيحصل التطبيق على عناصر تحكم أقوي في كتم الصوت، إضافة إلى رموز تعبيرية جديدة.

وعلى الرغم من أن هذه الترقيات ستساعد في الصفوف الافتراضية، إلا أنها قد تفيد اجتماعات ميت الأخرى أيضاً، مما يساعد على جعل الأشخاص أكثر تفاعلاً، وفق ما ورد في موقع “تومز فايد” الإلكتروني.