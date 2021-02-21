شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يوضح أقل درجة حرارة مسجلة في مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات” أقل درجة حرارة مسجلة في مناطق المملكة خلال فترة الفجر. وأبان المسند في تغريدة على “تويتر”، أن “القريات” سجلت أقل درجة حرارة 1.6 درجة مئوية، تلتها “طريف” بـ2درجة مئوية. وأشار إلى أن أعلى درجة حرارة مسجلة في مناطق المملكة كانت في “جازان” حيث سجلت 24.6 درجة مئوية، تلتها محافظة جدة بـ17.4 درجة مئوية.

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